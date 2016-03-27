Правоохоронці розшукують ще 8 спільників терористів, які здійснили вибухи у Парижі і Брюсселі - ЗМІ

Ці ісламісти, переважно громадяни Франції і Бельгії, ймовірно, або перебувають у Сирії, або ховаються десь у Європі, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на тижневик Welt am Sonntag.

Читайте такожВ Італії поліція затримала пов'язаного з терактами у Парижі і Брюсселі алжирцяЕкстремісти, які перебувають у розшуку, є контактними персонами ймовірного координатора паризьких терактів Абдельхаміда Абауда і арештованого у Бельгії спільника терористів Салаха Абдеслама.

Ще у 2015 році джихадісти Реда Хамі і Ніколя Моро, затримані французькими спецслужбами, попереджали про те, що угруповання "Ісламська держава" (ІД) готує теракти. Ці ісламісти пройшли підготовку у таборах ІД у Сирії і повернулися до Франції.

На допитах у червні і серпні 2015 року вони попередили про "підготовку масштабних терактів в Європі".

Як повідомлялося, у результаті терактів у Парижі 13 листопада 2015 року загинули 130 осіб.

У Брюсселі 22 березня три вибухи забрали життя 31 особи, поранення отримали близько 300.

За даними ЗМІ, у зв'язку з терактами в Брюсселі станом на 25 березня були затримані 10 підозрюваних у Бельгії, Німеччині та Франції.