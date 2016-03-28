Теракт у Пакистані: Стали відомі подробиці про особу смертника

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на телеканал Geo TV.

Смертник був ідентифікований як Юсуф, син Гулама Фаріда, який народився 1 січня 1988 року і жив у місті Музаффаргарх в провінції Пенджаб в Пакистані.

Читайте такожВідповідальність за підступний теракт у Пакистані взяли на себе бойовики "Талібану", кількість жертв зросла до 65

Відповідно до джерел, знайомих з ходом розслідування, 28-річний смертник проживав в районі Фатах Сухрані міста Музаффаргарх. Попередні дані розслідування свідчать, що Юсуф протягом восьми років викладав у духовному училищі в Лахорі після того, як отримав релігійну освіту в місті Дера Газі Хані в Пенджабі.

Антитерористичний департамент поліції провів рейд, в ході якого були затримані 15 підозрюваних у причетності до теракту. У їхньому числі – троє братів Юсуфа.

Число жертв недільного теракту в пакистанському місті Лахор зросла до 72, 315 отримали поранення.