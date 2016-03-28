Армія Асада при підтримці російської авіації наступає на Ель-Кар'ятейн

Сирійська армія за підтримки російської авіації продовжує наступ проти бойовиків "Ісламського держави". Повідомляється, що військові рушили на місто Ель-Кар'ятейн, передає Русская служба Би-би-си.

Згідно з повідомленнями, бої йдуть біля утримуваних ІД міст на північний схід і південний захід від Пальміри.

Військові збираються використати Пальміру як стартову площадку, щоб розширити операцію проти ІД і відрізати шляхи постачання бойовиків.

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У неділю армії Сирії після кількох днів боїв вдалося звільнити захоплене бойовиками в середині травня древнє місто Пальміру.

Звільнення Пальміри дозволило сирійським військам встановити контроль над трасою між Пальмірою і оточеним бойовиками ІД Дейр-ез-Зором. За даними ООН, приблизно 200 тисяч жителів цього міста, яке знаходиться в облозі, відчувають гостру нестачу продовольства.

За даними Сирійського центру моніторингу прав людини, військові літаки, імовірно російські, вже почали бомбити трасу.