Грузія вирішила збільшити армію

Парламент Грузії 15 липня ухвалив збільшити чисельність збройних сил країни з 32 тисяч до 37 тисяч осіб. З такою ініціативою виступив президент Грузії Михайло Саакашвілі.

У свою чергу голова парламентського комітету з оборони і безпеки Гіві Таргамадзе, виступаючи на засіданні парламенту, мотивував необхідність збільшення чисельності військових зростанням загроз для грузинської держави, а також зростанням кількості грузинських військових, які беруть участь у міжнародних операціях.

Передбачається, що з 37 тисяч військовослужбовців 90 відсотків служитимуть на контрактній основі, а 10 відсотків складатимуть призовники.

Крім того, грузинський парламент затвердив поправки до бюджету країни, згідно з якими збільшилося фінансування оборонного відомства. Зокрема, до кінця 2008 року міністерство оборони країни одержить додатково близько 210 мільйонів доларів, внаслідок чого бюджет Міноборони Грузії на 2008 рік досягне 997 мільйонів доларів.

Лента.ру