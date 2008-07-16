Семена Могилевича протримають під арештом до середини вересня

Бізнесмена Семена МОГИЛЕВИЧА триматимуть під вартою до осені. Сьогодні Останкінський суд Москви продовжив термін його арешту - до 23 вересня, передають «Подробиці-ТБ».

С.МОГИЛЕВИЧ (справжнє ім`я Сергій ШНАЙДЕР) був затриманий в січні цього року в Москві за звинуваченням в ухиленні від сплати податків. Компанія "Арбат-престиж", до якої, на думку правоохоронців, заарештований має безпосереднє відношення, заборгувала державі 46 мільйонів рублів.

Російським правоохоронним органам також відомо, що в Сполучених Штатах С.МОГИЛЕВИЧА звинувачували в шахрайстві, рекеті і відмиванні грошей. Крім того, людина під таким ім`ям добре відома в кримінальних колах Росії.

Втім, інших звинувачень, окрім несплати податків, С.МОГИЛЕВИЧУ не висували.