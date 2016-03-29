Шостий "двохсотий": ЗМІ назвали ім'я загиблого у Сирії російського військового, який потрапив в оточення (фото)
Стало відоме ім'я російського військового, який викликав вогонь на себе у Сирії і загинув.
Це 25-річний уродженець села Городки Тюльганського району РФ Олександр Прохоренко, передає Orenday.
Зазначається, що військову кар'єру він почав одразу після школи у Військовій академії протиповітряної оборони Збройних сил РФ. Завершилася вона менше ніж через 10 років. При цьому місце служби Прохоренка не називають.
Батьків і дружину Олександра Прохоренка вже сповістили.
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Це шоста підтверджена офіційно смерть військового РФ у Сирії. Раніше стало відомо, що офіцер російських сил спеціальних операцій загинув у Сирії під час виконання завдання з наведення авіаударів по терористах у районі Пальміри.
Він загинув, викликавши вогонь на себе, після того, як був виявлений терористами і оточений.