Шостий "двохсотий": ЗМІ назвали ім'я загиблого у Сирії російського військового, який потрапив в оточення (фото)

Це 25-річний уродженець села Городки Тюльганського району РФ Олександр Прохоренко, передає Orenday.

Зазначається, що військову кар'єру він почав одразу після школи у Військовій академії протиповітряної оборони Збройних сил РФ. Завершилася вона менше ніж через 10 років. При цьому місце служби Прохоренка не називають.

Батьків і дружину Олександра Прохоренка вже сповістили.

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Це шоста підтверджена офіційно смерть військового РФ у Сирії. Раніше стало відомо, що офіцер російських сил спеціальних операцій загинув у Сирії під час виконання завдання з наведення авіаударів по терористах у районі Пальміри.

Він загинув, викликавши вогонь на себе, після того, як був виявлений терористами і оточений.