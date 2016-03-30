Влада Бельгії попросила допомоги США в розслідуванні терактів

Те, що бельгійські чиновники помилково двічі підрахували трьох жертв вибухів, "підірвало довіру всередині країни і за кордоном до розслідування уряду", повідомляє DT.UA з посиланням на The Wall Street Journal. Тому, незважаючи на власні зусилля рухатися правильним шляхом у розслідуванні, влада Бельгії попросила додаткову допомогу у ФБР, яке почало своє власне розслідування, як тільки з'ясувалося, що американці були вбиті під час терактів у Брюсселі.

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В останні дні, ФБР активізувало свої зусилля, в свою чергу, Бельгія почала активно ділитися інформацією, згідно з даними чиновників США.

Напередодні прокуратура Бельгії підтвердила особу другого смертника, який підірвав себе в аеропорту Брюсселя. Ним виявився Наджим Лашрауі, якого також підозрювали в причетності до атаки на паризький клуб Bataclan. Він підірвав себе в аеропорту разом з Брахімом аль-Бакрауі. Третій терорист ще знаходиться в розшуку.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 березня в аеропорту Брюсселя прогриміло два вибухи. Незабаром пролунав вибух на станції метро Мальбек. В результаті терактів загинули 32 людини, близько 300 отримали поранення. Відповідальність за ці теракти взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".