В Єгипті потяг протаранив автобус та кілька авто: 40 людей загинули

Не менш як 40 чоловік загинули, більше 60 одержали поранення сьогодні в результаті зіткнення потягу і декількох автомобілів на залізничному переїзді на північному заході Єгипту, передає ІТАР-ТАРС.

За наявною інформацією, в районі міста Мерса-Матрух, приблизно за 550 км від Каїра, водій вантажівки, що не справився з керуванням, влетів у ряд автомобілів, що чекали проїзду потягу, виштовхнувши декілька з них на переїзд. В результаті, у момент проходження швидкого поїзда прямо на рейках опинилися чотири легкові машини і міжміський рейсовий автобус. Зіткнення з транспортом спричинило перекидання і сходження з рейок двох вагонів. Ще два вагони було сильно пошкоджено.

За попередньою інформацією, іноземців серед загиблих і постраждалих немає.