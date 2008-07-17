В Єгипті потяг протаранив автобус та кілька авто: 40 людей загинули
08:04, 17 липня 2008Світ
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Ще 60 - поранені
|Фото АР
За наявною інформацією, в районі міста Мерса-Матрух, приблизно за 550 км від Каїра, водій вантажівки, що не справився з керуванням, влетів у ряд автомобілів, що чекали проїзду потягу, виштовхнувши декілька з них на переїзд. В результаті, у момент проходження швидкого поїзда прямо на рейках опинилися чотири легкові машини і міжміський рейсовий автобус. Зіткнення з транспортом спричинило перекидання і сходження з рейок двох вагонів. Ще два вагони було сильно пошкоджено.
За попередньою інформацією, іноземців серед загиблих і постраждалих немає.
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