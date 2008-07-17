Українські розвідники отримали ордени за звільнення моряків у Сомалі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлює подяку співробітникам Служби зовнішньої розвідки України, які у складі оперативної групи забезпечували проведення спеціальних заходів щодо звільнення чотирьох наших моряків, захоплених у піратський полон на німецькому судні «Леман Тімбер».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

«Глава держави високо оцінює роботу Служби зовнішньої розвідки України, чия скоординована робота з іноземними партнерами та міжнародним антикризовим штабом дозволила звільнити заручників», – наголосила І.ВАННИКОВА.

Як повідомила прес-секретар, за результатами діяльності оперативного штабу в Україні, роботу якого власне координувала Служба розвідки, Президент прийняв рішення про відзначення орденами «За мужність» співробітників цього відомства, що безпосередньо забезпечували проведення спеціальних заходів для звільнення українських моряків.

Як повідомляв УНІАН, німецький суховантаж «Леманн Тімбер» був захоплений піратами Сомалі в Аденській затоці 28 травня. На його борту перебувало 15 осіб. Капітан судна - громадянин Росії, у складі екіпажа також четверо громадян України, один громадянин Естонії, дев`ять громадян Бірми. Судно було звільнене 8 липня після виплати викупу, після чого воно направилося у портове місто Салала (Оман).

11 липня на суховантажі вийшла з ладу одна з турбін головного двигуна, й судно лягло в дрейф.

15 липня вранці до судна прибув буксир, і після стикування обидва судна попрямували до Салали.

Станом на другу половину дня 17 липня судно продовжує буксируватися до порту Салала. З метою уникнення негативних наслідків шторму буксир “Дубай Мун” був змушений змінити курс і рухатися вздовж оманського узбережжя у північному напрямку. Нині “Леманн Тімбер” перебуває за 97 миль від узбережжя Оману.