У Кремлі готові до посередницьких кроків у врегулюванні конфлікту в Нагорному Карабасі

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови президента РФ Володимира Путіна з президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим і президентом Республіки Вірменія Сержем Саргсяном.

"Детально обговорено останній розвиток ситуації в зоні нагірно-карабахського конфлікту. Висловивши серйозну стурбованість у зв'язку з широкомасштабними збройними сутичками, які призвели до численних жертв, Володимир Путін закликав обидві сторони в терміновому порядку забезпечити повне припинення бойових дій і дотримання режиму перемир'я. Зазначається, що Росія здійснює і здійснюватиме необхідні посередницькі кроки, покликані сприяти нормалізації обстановки", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, наголошено на важливості відновлення за сприяння Мінської групи ОБСЄ переговорного процесу між Єреваном і Баку з метою подальшого пошуку шляхів мирного врегулювання нагірно-карабахської проблеми.