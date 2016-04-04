Азербайджан заявив про підготовку до артилерійських ударів по столиці Нагірного Карабаху

Глава Міноборони Азербайджану Закір Гасанов доручив ракетно-артилерійським військам країни підготуватися до нанесення ударів по Ханкенді (Степанакерту) та інших окупованих містах. Про це з посиланням на заяву Міноборони повідомляє місцевий портал Oxu.Az.

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У заяві сказано, що доручення віддане на випадок, якщо вірменські війська не припинять обстріли населених пунктів Азербайджану: "Незважаючи на неодноразові попередження з боку Міноборони Азербайджану, своїми нелюдськими кроками Вірменія змушує Азербайджан вжити адекватних заходів".

Зазначимо, сьогодні Баку заявив про знищення 170 вірменських солдатів за кілька годин. При цьому в Азербайджані підкреслюють, що готові до припинення вогню, але лише за умови виведення військ Вірменії з окупованої території.

У свою чергу президент Вірменіїзаявив про загрозу широкомасштабної війни.

За даними ООН, станом на 3 квітня внаслідок загострення конфлікту в Нагірному Карабасі загинули 33 людини, більше 200 поранені.

Ситуація в зоні карабаського конфлікту різко загострилася в ніч на 2 квітня. 3 квітня Азербайджан оголосив про припинення в односторонньому порядку військових дій в Нагірному Карабасі. У свою чергу Вірменія назвала заяву Баку "інформаційної пасткою". Сторони звинувачують одна одну в порушенні перемир'я і продовженні обстрілів.