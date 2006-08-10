Терористи планували скласти бомби на борту літаків

Затримані у Великобританії терористи планували зібрати бомби на борту літаків, повідомив на прес-конференції у Вашингтоні керівник міністерства внутрішньої безпеки США Майкл Чертофф.

"Вони (терористи) збиралися пронести на борт літаків компоненти, які окремо не є небезпечними, але при змішенні з них можна зібрати вибуховий пристрій. Це був дуже розумний і складний план", - сказав Чертофф.

За його словами, до цієї терористичної операції було залучено дуже багато осіб з різних країн. "Це один з найскладніших терористичних планів за останній час", - сказав Чертофф.

Нагадаємо, що у Великобританії поліція заарештувала цієї ночі не менше 25 пакистанців за підозрою в підготовці вибухів 12 пасажирських літаків в Англії і США.

РІА "Новости"