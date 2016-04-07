Путін вважає, що за публікацією "панамських документів" стоять США

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на медіафорумі регіональних і місцевих ЗМІ "Правда і справедливість".

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"Є якийсь один друг пана президента Росії, він щось зробив, напевно, це має корупційну складову. Яку? Та жодної там немає. А те, що за цим стоять офіційні особи та офіційні органи США це нам Вікілікс показав", - сказав Путін.

За його словами, те, що "вони дозволяють грубіянити іноді публічно, то нам за це принесли вибачення деякі високопоставлені чиновники адміністрації США – "не тому, що їм стало соромно, а тому, що вони розумніші за тих, хто це робив".

Він заявив, що коли Держдеп або адміністрація президента США заявляють "хамуваті речі", то вони позначають себе як зацікавлена сторона, що для їх досягнення результату погано, але показує, хто замовник.

Як повідомляв УНІАН, за даними видання The Independent, так звані "панамські документи", отримані після просочення інформації, викривають діючих і колишніх глав держав в ухиленні від сплати податків, відмиванні грошей та уникненні відповідальності.

Як повідомляється, "панамські документи" налічують понад 11 млн конфіденційних матеріалів стосовно багатих і впливових осіб у всьому світі, які приховували свої доходи. Документи були отримані від панамської юридичної фірми Mossack Fonseca. Документи потрапили у Міжнародний консорціум журналістських розслідувань.

Документи свідчать про те, що деякі з 72-х діючих і колишніх лідерів займалися грабунком своїх країн.

За даними Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань, люди з оточення президента Росії вивели з країни в офшори не менш як $2 млрд.