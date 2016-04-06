У центрі Москви повісили плакат із зображенням Путіна і підписом "Яка Панама?" (фото)

Фото опублікував на своїй сторінці Facebook журналіст Олег Кашин.

У центрі Москви на одній із зупинок громадського транспорту невідомі повісили плакат із зображенням президента Росії Володимира Путіна і підписом: "Яка Панама?".

Як повідомляв УНІАН, журналісти опублікували глобальне розслідування про офшори світової еліти.

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Доповідь стала можливою завдяки витоку 11 мільйонів документів з 1977 по 2015 роки з бази даних панамської компанії Mossack Fonseka, четвертої за величиною в світі офшорної юридичної фірми.