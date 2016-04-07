Естонія чекає на навчаннях рекордну кількість військових з США

Про це повідомляє Російська служба ВВС з посиланням на головний штаб естонських сил оборони.

У відомстві не стали уточнювати, скільки власне людей приїде в країну з США, проте відзначили, що в навчаннях візьмуть участь понад 500 одиниць американської військової техніки.

За словами представників естонського штабу, вони розглядають присутність в своїй країні військовослужбовців НАТО, перш за все з США, як гарантію її безпеки.

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У даний час в Естонії на постійній основі розквартирована піхотна частина американських збройних сил. Військовослужбовці в ній змінюються за принципом ротації.

Навчання Saber Strike проводяться в Європі з 2010 року з метою підвищення рівня взаєморозуміння та якості взаємодії американських військових з європейськими.

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Цього року навчання відбудуться в червні. Крім США в них повинні взяти участь всі три прибалтійські держави.