МЗС Білорусі: Питання про розміщення в країні російської авіабази закрито

Про це заявив РИА Новости міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

"Якщо виникне необхідність, в будь-якому випадку, можна повернутися до цього питання, але на даному етапі, нам здається, що немає сенсу говорити щодо питання розміщення російської військової бази на території Білорусії. Поки питання на даному етапі закрито", - сказав він.

У той же час Макей зазначив, що це не означає, що до цієї теми не можна буде повернутися "в разі, якщо відповідні обставини зміняться, і ми змушені будемо вживати якісь адекватні заходи реагування".

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У вересні 2015 року президент Росії Володимир Путін доручив підписати угоду про створення авіабази в Білорусі.

На початку жовтня білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що "нічого про це не знає", а подібне питання не обговорювалося. Він також висловив здивування, "навіщо це було росіянам вкидати в засоби масової інформації". В кінці жовтня міністр оборони Білорусі Андрій Равков заявив про відсутність сенсу в розміщенні російської авіабази на території країни.