Посол України у Ватикані призначена послом при Ордені Госпітальєрів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призначив Надзвичайного і Повноважного Посла України у Ватикані Тетяну ІЖЕВСЬКУ Надзвичайним і Повноважним Послом України при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти за сумісництвом.

Текс указу оприлюднило офіційне представництво глави держави.

Довідка УНІАН. Суверенний військовий Орден Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, рицарів Родосу і Мальти (Мальтійський орден, Орден іоаннітів ) – один із найстаріших рицарських орденів Європи. Він виник в ХІ столітті в Палестині. В даний час орден займає Палаццо ді Мальта у Римі. Орден Госпітальєрів є благодійною католицькою організацією, однак світова спільнота визнає його ще й як суверенну державу.

Мальтійський орден підтримує дипломатичні відносини з 78 країнами світу, а також представлений постійними делегаціями при ООН, Комісії європейських співтовариств, Раді Європи та інших міжнародних організаціях.