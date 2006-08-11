Посольство США попереджає про нові теракти

Посольство США в Індії попереджає американських громадян про можливі теракти в Нью-Делі і Мумбаї.

Як передає РІА «Новости»,за даними посольства, теракти можуть бути здійснені вже наступного тижня.

"Ми закликаємо американських громадян бути уважнішими. За нашою інформацією, іноземні терористи можуть провести атаки в районі Нью-Делі і Мумбаї", - сказав представник посольства.