Посольство США попереджає про нові теракти
09:46, 11 серпня 2006Світ
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Теракти можуть бути здійснені вже наступного тижня
Посольство США в Індії попереджає американських громадян про можливі теракти в Нью-Делі і Мумбаї.
Як передає РІА «Новости»,за даними посольства, теракти можуть бути здійснені вже наступного тижня.
"Ми закликаємо американських громадян бути уважнішими. За нашою інформацією, іноземні терористи можуть провести атаки в районі Нью-Делі і Мумбаї", - сказав представник посольства.
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