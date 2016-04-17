Трамп провалив праймеріз у Вайомінгу

На внутрішньопартійних виборах республіканців у штаті Вайомінг кандидат на висування у президенти США Тед Круз отримав всі 14 голосів делегатів і переміг Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

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Зараз мета Круза в тому, щоб не дати мільярдерові Трампу зібрати 1237 голосів делегатів. Це та більшість, яка дозволить йому автоматично отримати висування від Республіканської партії на липневому з'їзді в Клівленді. Зараз у Трампа вже є 743 голоси, у Круза - 545.

Як відомо, минулого тижня на внутрішньопартійних виборах кандидатів у президенти США від республіканців Тед Круз переміг в штаті Колорадо, чим скоротив відставання від Трампа, який поки продовжує лідирувати у внутрішньопартійній передвиборній гонці.

При цьому Трамп заявив, що делегати, які були готові підтримати його в Колорадо, були відсторонені від голосування Республіканським комітетом США.

"Їм не подобається, що я вкладаю свої власні кошти, тому що це означає, що вони втрачають контроль наді мною, так як я працюю для людей", - заявив Трамп.

Офіційно кандидата на пост президента від республіканців буде оголошено на партійному з'їзді 18-21 липня у Клівленді, а кандидата від демократів - 25-28 липня у Філадельфії.