США та Ізраїль планують спільний удар по Сирії та Ірану

Американські й ізраїльські стратеги нині зайняті плануванням спільного удару по Сирії і/або Ірану, стверджують експерти американської неурядової організації "Глобальна мережа проти зброї і ядерної енергетики в космосі".

Пентагон відрядив до Ізраїлю групу військових експертів, відповідальних за вибір цілей для ракет типу "Круз", повідомила у п`ятницю ліванська газета "Ас-сафір" з посиланням на міжнародного координатора "Глобальної мережі проти зброї і ядерної енергетики в космосі" Брюса Гегнона (Bruce Gagnon).

Військові операції американських військ проти Іраку ("Буря в пустелі" та "Шок і трепет") починалися саме з ударів ракетами "Круз" з кораблів ВМС США.

Неурядова організація "Глобальна мережа проти зброї і ядерної енергетики в космосі" була заснована в 1992 році. Після початку нинішнього ливано-ізраїльського конфлікту на сайті організації в Інтернеті з`явилися ряд статей, що звинувачують Ізраїль у використанні заборонених видів зброї американського виробництва, нагадує "Ас-сафір".

РІА “Новини”