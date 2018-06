У Колумбійському університеті оголосили лауреатів Пулітцерівської премії

Приз в номінації "За служіння суспільству" отримало агентство Associated Press за розслідування про серйозні порушення під час поставок морепродуктів в американські супермаркети і ресторани. Це розслідування, як наголошується в заяві комітету, дозволило залучити винних до відповідальності і почати реформи.

Читайте такожПулітцерівську премію отримали автори розслідувань про лобістів і репортажів про Еболу

Приз за оперативне висвітлення поточних подій отримала газета The Los Angeles Times за матеріали про стрілянину в Сан-Бернардіно і подальшому розслідуванні цього теракту.

Приз за краще розслідування отримали журналісти Tampa Bay News Леонора ЛаПитер і Ентоні Кормир, а також Майкл Брага з Sarasota Herald-Tribune за спільний матеріал про насильство щодо пацієнтів психіатричних клінік у Флориді.

Луареатами в номінації "Майстерність" стали журналісти Крістіан Міллер з ProPublica і Кен Армстронг з Marshall Project, які розслідували причини невдач правоохоронних органів у розкритті справ про згвалтування.

Приз за висвітлення місцевих новин отримали Майкл ЛаФорджия, Кара Фіцпатрік і Ліза Гартнер з Tampa Bay Times, за висвітлення національних – The Washington Post. Приз за висвітлення міжнародних тем отримала Аліса Дж. Рубін з The New York Times.

Приз за кращий нарис отримала Кетрін Шульц з The New Yorker за матеріал про розломі Каскадия (мова йде про рух літосферних плит). Її нарис названий "шедевром екологічної статті".

Приз за кращий коментар отримав Фарах Штокман з Boston Globe за серію колонок про практику "басинга" в Бостоні (коли дітей однієї етнічної групи возили на спеціальному автобусі до школи іншого району, щоб досягти "расового рівноваги") та його вплив на нинішні расові суперечності.

Нагороду за кращу критику отримала Емілі Нусбаум за серію телевізійних оглядів.

Приз за кращий редакційний матеріал отримала газета The Sun за "люті і обурені" вимоги "правди і справедливості" після того, як в одному з виправних установ співробітниками був убитий в'язень.

Джек Охман з The Sacramento Bee отримав нагороду в номінації "Краща карикатура".

Фотографи Маурісіо Ліма, Сергій Пономарьов, Тайлер Хікс і Даніель Еттер з New York Times, а також команда фотографів агентства Thomson Reuters отримали нагороду в номінації "Новинна фотографія" за висвітлення міграційного кризи в Європі.

Приз за кращу художню фотографію отримала Джессіка Рінальді з Boston Globe за фотоісторію про хлопчика, який "намагається знайти грунт під ногами" після насильства з боку тих, кому він довіряв.

Пулітцерівська премія, яка вручається з 1917 року, – одна з найпрестижніших нагород США в галузі літератури, журналістики, музики і театру.