Victoria 3 буде безкоштовною до 23 червня, а до 26 червня гру можна купити з 70% знижкою.

Глобальна стратегія Victoria 3 від Paradox стала безкоштовною до кінця понеділка 22 червня. А якщо сподобається, гру можна буде купити зі знижкою 70% за 365 гривень, і ця пропозиція діє до 26 червня.

Victoria 3 переносить вас в епоху індустріальної революції та повальної демократизації Європи в 19 столітті. Ви керуєте державою на порозі індустріалізації, намагаючись провести її крізь десятиліття реформ, конфліктів і економічних злетів.

Головна сила гри - в її економічній моделі. У Victoria 3 реалізовано динамічні торговельні мережі, зростаючий попит, класову боротьбу, вплив законів на виробництво і споживання та постійний тиск з боку як зовнішніх гравців, так і внутрішньої опозиції.

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На відміну від Crusader Kings 3, де все крутиться навколо династій і змов, або Hearts of Iron 4, сфокусованої на логістиці, армії та світовій війні, Victoria 3 працює з іншими інструментами тиску.

Тут важливі тарифи, страйки, промисловість і демографія. Це гра не про завоювання територій, а про вибудовування стійкої економіки та управління реформами, від поступового скасування кріпосного права до прийняття загального виборчого права.

Раніше ми розповідали, що гравець у Crusader Kings 3 зробив шантаж ЛГБТ-персонажів із Візантії центром економіки. Вада в механіці дала змогу перетворити заробіток на багатіях нетрадиційної орієнтації на головну статтю доходу держави.

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