Кількість жертв землетрусу в Еквадорі перевалила за півтисячі, серед них 11 іноземців
07:47, 20 квітня 2016Світ
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За останніми даними, жертвами руйнівного землетрусу магнітудою 7,8 в Еквадорі стали 507 осіб, 11 з них - громадяни інших держав.
Жертвами руйнівного землетрусу стали вже півтисячі осіб / USGS
Зокрема, загиблі були громадянами Колумбії, Куби, Домініканської Республіки і Великобританії, передає Росбалт. Така інформація розміщена на сайті прокуратури країни.
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Найбільша кількість загиблих зафіксована в Манті, Портовьехо і Педерналисе.
Раніше біля берегів Еквадору в тому ж регіоні був зафіксований ще один землетрус магнітудою 5,5.
Зросла кількість жертв землетрусу в Еквадорі
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