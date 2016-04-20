Кількість жертв землетрусу в Еквадорі перевалила за півтисячі, серед них 11 іноземців

Зокрема, загиблі були громадянами Колумбії, Куби, Домініканської Республіки і Великобританії, передає Росбалт. Така інформація розміщена на сайті прокуратури країни.

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Найбільша кількість загиблих зафіксована в Манті, Портовьехо і Педерналисе.

Раніше біля берегів Еквадору в тому ж регіоні був зафіксований ще один землетрус магнітудою 5,5.