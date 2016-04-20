Путін закликав вливати "нову кров" у російську політику
21:57, 20 квітня 2016Світ
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Президент РФ Володимир Путін під час відеоконференції з учасниками праймеріз "Єдиної Росії" заявив, що в російську політику потрібно вливати "нову кров".
REUTERS
"Щоб країна була єдиною, і щоб не проливалася кров, не дай бог, ніде в нашій країні, потрібно вливати нову кров в політичну систему - щоб приходили в політику свіжі, цікаві, перспективні люди, які розуміють, що треба робити і знають, як це робиться", - цитує Путіна ТАСС.
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Путін також заявив, що політика Єдиної Росії "відповідальна, виважена, спрямована на благо людей, але позбавлена якого б то не було зайвого пафосу і словесної тріскотні".
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