Путін закликав вливати "нову кров" у російську політику

"Щоб країна була єдиною, і щоб не проливалася кров, не дай бог, ніде в нашій країні, потрібно вливати нову кров в політичну систему - щоб приходили в політику свіжі, цікаві, перспективні люди, які розуміють, що треба робити і знають, як це робиться", - цитує Путіна ТАСС.

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Путін також заявив, що політика Єдиної Росії "відповідальна, виважена, спрямована на благо людей, але позбавлена якого б то не було зайвого пафосу і словесної тріскотні".