У Болгарії пропонують зробити обов'язковим голосування на виборах

02:33, 22 квітня 2016
Світ
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Парламент Болгарії у четвер, 21 квітня, вніс до виборчого кодексу правки, згідно з якими голосування на виборах стало для громадян країни обов'язковим. 

Болгария / vokrug-sveta.info

Причиною такого кроку була низька явка на виборах та потреба посилити легітимність політичних інституцій, передає Deutsche Welle.

Відповідні зміни до виборчого кодексу ініціювали законодавці з урядової партії ГЕРБ та їхні союзники. Для тих, хто не захоче віддавати свій голос за жодну з політичних сил, матимуть можливість обирати варіант: "Не голосую ні за кого".

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Законопроект також передбачає можливість заохочення тих, хто голосує. Тих же, хто не приходить на виборчі дільниці, законодавці пропонують виключати з виборчих списків. Для того, щоб взяти участь у голосуванні, таким людям доведеться подавати повторну заявку на включення до списків.

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