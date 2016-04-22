У Болгарії пропонують зробити обов'язковим голосування на виборах
Парламент Болгарії у четвер, 21 квітня, вніс до виборчого кодексу правки, згідно з якими голосування на виборах стало для громадян країни обов'язковим.
Причиною такого кроку була низька явка на виборах та потреба посилити легітимність політичних інституцій, передає Deutsche Welle.
Відповідні зміни до виборчого кодексу ініціювали законодавці з урядової партії ГЕРБ та їхні союзники. Для тих, хто не захоче віддавати свій голос за жодну з політичних сил, матимуть можливість обирати варіант: "Не голосую ні за кого".
Читайте такожНа виборах у Португалії перемагає консерватор Марсело Ребело де Соуза - екзит-поли
Законопроект також передбачає можливість заохочення тих, хто голосує. Тих же, хто не приходить на виборчі дільниці, законодавці пропонують виключати з виборчих списків. Для того, щоб взяти участь у голосуванні, таким людям доведеться подавати повторну заявку на включення до списків.