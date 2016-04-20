Громадяни ключових європейських країн висловились проти виходу Британії з ЄС - опитування

Про це свідчать оприлюднені результати опитування, проведеного на замовлення Deutsche Welle берлінським інститутом дослідження громадської думки infratest dimap та його європейськими партнерськими інститутами, передає українська редакція "Німецької хвилі".

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Найбільша кількість противників виходу Великобританії - у Німеччині. 78% опитаних німців хочуть, щоб Великобританія залишилась членом ЄС. В Іспанії таких - 67% респондентів, у Франції - 59%, а в Польщі - 54%.

Самі ж британці, як засвідчило опитування, також виступають переважно за членство в Євросоюзі, однак відсотковий розрив між прихильниками та противниками ЄС там незначний. 38% британців хочуть і надалі залишатися членами ЄС, водночас 34% виступають за вихід. При цьому 28% досі не визначилися, як голосуватимуть на референдумі.

У Франції, разом із великою кількістю прибічників перебування Великобританії в ЄС, непропорційно висока частка противників цього - 41%. Однак під час опитування в цій країні не було варіанту відповіді "не знаю". Опитування у Польщі позначилося високою часткою тих, хто не визначився з відповіддю - обрав варіант "не знаю" - таких там 39%.

Учасникам опитування також запропонували спрогнозувати, як проголосують британці на референдумі щодо членства в ЄС. Тут в опитаних переважно схожі думки: 48% іспанців, 47% німців, 44% поляків і 40% британців переконані, що Великобританія і надалі буде членом ЄС. У зазначених країнах - це думка більшості.

Водночас 52% французів вважають, що на референдумі в Британії переможуть противники ЄС, і лише 48%, що в результаті референдум з питання виходу країни з ЄС не відбудеться. Країною, найбільше громадян якої не можуть передбачити результати референдуму, виявилася Польща: там 33% дали на це питання відповідь "не знаю".

Доволі песимістичними виявилися відповіді на питання про те, як може вплинути вихід Великобританії на економічну ситуацію в ЄС. Так, у самій Великобританії, в Іспанії та Польщі більшість респондентів виходять з того, що вихід погіршить економічне становище в ЄС. А в Німеччині та Франції - у кожній з країн по 53%опитаних - переконані, що вихід Великобританії залишить незмінною економічну ситуацію в ЄС.

У репрезентативному опитуванні в кожній з країн взяли участь від 1000 до 1500 громадян віком від 18 років. Референдум щодо подальшого перебування Великобританії в ЄС має відбутися 23 червня.