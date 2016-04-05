Кемерон пояснив, чому вважає можливий вихід Британії з ЄС "самоушкодженням"

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон назвав вихід Великобританії з Євросоюзу "актом економічного і політичного самоушкодження", який завдасть серйозної шкоди британським авіакомпаніям, виробникам автомобілів і фінансовим компаніям, пише DT.ua з посиланням на видання The Telegraph.

Кемерон зазначив, що вихід Великобританії з єдиного ринку "завдасть серйозної шкоди нашій сфері послуг", а також буде "непотрібним і безрозсудним". Недавнє соцопитування показало, що 51% британців виступають за збереження членства своєї країни в Євросоюзі, проти – 44%.

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Видання Financial Times писало, що прихильники виходу Британії з ЄС повторюють помилку Греції. Вони вважають, що сказавши "ні" на референдумі, дадуть можливість уряду виторгувати поступки у Брюсселя. Однак щось подібне вже безуспішно намагався зробити прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас.

Британія вже визначилася з датою референдуму – він відбудеться 23 червня. Раніше Лондон і Брюссель досягли угоди, яка повинна запобігти виходу Великобританії зі складу ЄС. Президент Ради ЄС Дональд Туск і британський прем'єр Девід Кемерон відзначили, що ці домовленості відповідають інтересам усіх сторін. Вони, зокрема, містять додаткові точкові винятки, незважаючи на те, що Великобританія й зараз має "особливий статус" в ЄС.