Reuters дізнався про полеміку в США через дії Путіна в Сирії

В Америці почали сумніватися, чи справді російський лідер Володимир Путін має намір підтримати ініціативу ООН щодо припинення громадянської війни в Сирії. З'являються підозри, що це прихована спроба підтримати Башара Асада.

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Як повідомив Reuters високопоставлений американський чиновник, Росія повернула артилерію на позиції навколо Алеппо. За його словами, незважаючи на відвід з Сирії частини літаків, російський контингент був посилений сучасними вертольотами, а удари по опозиції поновилися.

Крім того, деякі американські чиновники заговорили про те, що відсутність відповіді США на відновлення військової підтримки Асада з боку РФ може дати Кремлю привід для більш активних провокацій і маневрів по відношенню до США і союзників.

Вони також стверджують, що відмова Америки реагувати може ще більше зіпсувати відносини Вашингтона з Саудівською Аравією та іншими державами Перської затоки, які прагнуть повалити Асада, і з Туреччиною, чия артилерія обстрілює об'єкти ІДІЛ у Сирії.

На їхню думку, США повинні активізувати підтримку опозиції до режиму Асада. Наприклад, надати цим угрупованням через треті країни більше протитанкових ракет і гранатометів.

Втім, інші чиновники, включно з радником з національної безпеки Сьюзан Райс, виступили проти будь-якої активізації втручання США в Сирії.

При цьому в Білому Домі відмовляються коментувати повідомлення про суперечки навколо намірів Путіна і ситуації в Сирії.

Як відомо, президент Росії Володимир Путін ще 14 березня заявив, що наказав вивести "основну частину" російських військ з Сирії. Але, за даними місцевих джерел, і міністерства оборони Росії, російські війська продовжили активну участь у бойових діях проти супротивників режиму Асада, хоча частина їх дійсно була виведена.