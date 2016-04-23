Кількість жертв землетрусу в Еквадорі сягнула 646 осіб

Раніше повідомлялося про 602 загиблих, передає РІА Новости з посиланням на Рейтер.

За останніми даними, число постраждалих досягло майже 12,5 тис. осіб, 130 осіб вважаються зниклими.

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Підземні поштовхи магнітудою 7,8 були зафіксовані в Еквадорі ввечері 16 квітня. Епіцентр розташовувався за 28 кілометрів на південний схід від населеного пункту Муісне. Осередок землетрусу залягав на глибині 20,2 кілометра. Від удару стихії обвалилися багатоповерхові готелі, ресторани, житлові будинки.