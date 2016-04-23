Кількість жертв землетрусу в Еквадорі сягнула 646 осіб
20:44, 23 квітня 2016Світ
285 0
Кількість загиблих в результаті потужного землетрусу, що стався минулого тижня в Еквадорі, зросла до 646 осіб.
REUTERS
Раніше повідомлялося про 602 загиблих, передає РІА Новости з посиланням на Рейтер.
За останніми даними, число постраждалих досягло майже 12,5 тис. осіб, 130 осіб вважаються зниклими.
Читайте такожВ Еквадорі від виснаження помер пес, який врятував з-під завалів 7 осіб
Підземні поштовхи магнітудою 7,8 були зафіксовані в Еквадорі ввечері 16 квітня. Епіцентр розташовувався за 28 кілометрів на південний схід від населеного пункту Муісне. Осередок землетрусу залягав на глибині 20,2 кілометра. Від удару стихії обвалилися багатоповерхові готелі, ресторани, житлові будинки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter