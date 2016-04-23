Черговий землетрус біля берегів Еквадору: сейсмологи зафіксували поштовхи магнітудою 5,8
Землетрус магнітудою 5,8 стався біля берегів Еквадору. Про це свідчать дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.
Підземні поштовхи були зафіксовані о 20:24 за місцевим часом (4:24 за Києвом), повідомляє РБК.
Епіцентр землетрусу знаходився в 24 кілометрах на захід від міста Муісне. Осередок землетрусу розташовувався на глибині 30 км
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Інформації щодо можливих жертв землетрусу і щодо постраждалих не надходило. Про загрозу цунамі не повідомлялося.
Як повідомляв УНІАН, не менш 570 осіб стали жертвами найпотужнішого з 1979 року землетрусу в Еквадорі.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,8 стався в Еквадорі увечері 16 квітня в районі міста Педерналес в північно-західній провінції Манабі. Завдані країні збитки поки оцінюються приблизно в 3 млрд. дол. Згідно з прогнозами влади, відновлення країни займе кілька років.