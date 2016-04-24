Більшість німців підтримують санкції проти Росії - опитування

Майже половина німців виступає за збереження санкцій проти Росії, введених влітку 2014 року, повідомляє Европейская правда з посиланням на результати опитування фонду Бертельсманна.

"Соціологи зазначають, що якщо враховувати лише соцмережі, може скластися враження, що німці проти санкцій з огляду на активність проросійських тролів. Однак широкий загал не поділяє цієї думки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 44% німців висловилися на підтримку діючих санкцій проти Росії.

За продовження діючих економічних санкцій, накладених влітку 2014 року, виступають 46% опитаних, ще 16 % вважають, що санкції взагалі треба посилити. Лише 27% респондентів виступають за скасування санкцій.

При цьому східні німці притримуються думки, що політика німецького уряду занадто антиросійська, західні – навпаки вважають, що уряд ФРН занадто добрий до РФ.

Загальне ставлення до Росії у німців також негативне – не гідним довіри партнером її вважають 64% опитаних.

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55% негативно оцінюють і співпрацю з Росією в контексті газопостачання, в той час як 39% вважають таку співпрацю позитивним явищем.

Нагадаємо, питання продовження економічних санкцій проти Росії буде обговорюватися в ЄС у червні.