Болгарія братиме участь у проекті Газпрому в обхід України

Парламент Болгарії сьогодні ратифікував договір з Росією про приєднання до проекту будівництва газопроводу "Південний потік", який дасть змогу постачати до Європи 30 млрд. кубометрів російського газу на рік.

Про це повідомляє агентство Рейтер.

Газопровід, вартість якого оцінюється приблизно в 10 млрд. євро, будуватимуть "Газпром" і італійська ENI. Передбачається, що частина трубопроводу пройде по дну Чорного моря до Болгарії, а відтак він розділиться на дві гілки, одна з яких повинна пройти через Грецію до Італії.

Сербія, Угорщина і Греція також погодилися взяти участь у проекті. Крім того, "Газпром" повідомляв, що до нього приєднається і Австрія.

Деякі чиновники в ЄС вважають "Південний потік" конкурентом проекту Nabucco, підтримку якому надає Брюссель. Цей газопровід, будівництво якого оцінюється в 7,9 млрд. євро, покликаний скоротити залежність Європи, яка купує чверть необхідного їй газу у Газпрому, від російських енергоресурсів.

Болгарія бере участь і в цьому проекті, проте міністр економіки і енергетики країни Петар ДИМИТРОВ сказав раніше цього тижня, що "Південний потік" не є альтернативою Nabucco. Він також відзначив, що рішення про те, щоб газпромівський трубопровід йшов в обхід України, було частиною російської стратегії на тлі політичної напруженості між Києвом і Москвою.

Передбачається, що Nabucco буде введено в експлуатацію в 2013 році і дасть змогу щорічно постачати 30 мільярдів кубометрів каспійського або близькосхідного газу з Туреччини до Австрії через Балканський півострів до Угорщини.

Проте учасникам Nabucco буде непросто забезпечити необхідний обсяг постачань газу, враховуючи, що поки що постачати "блакитне паливо" зобов`язався лише Азербайджан, а США вороже ставляться до ідеї використання іранського газу, попри те, що Вашингтон підтримує проект загалом.