Літак на сонячних батареях відновив навколосвітню подорож

Про це повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Літак злетів з аеродорома в Гонолулу і попрямував до Каліфорнії. Пілотує його швейцарець Бертран Пікар, який змінив Андре Боршберга, який керував літаком протягом першої частини кругосвітньої подорожі. За польотом можна стежити в режимі реального часу.

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Це дев'ятий політ літака під час подорожі навколо землі. Близько року тому Solar Impulse 2 відправився в політ через Тихий океан, але вже на наступний день був змушений здійснити посадку в Нагої через погодні умови. В очікуванні поліпшення погоди над Тихим океаном екіпажу довелося провести чотири тижні.

Хід польоту щохвилини контролюється диспетчерською в Монако. Метеорологи та організатори перельоту постійно оновлюють інформацію, вибираючи для Solar Impulse 2 оптимальний маршрут.

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Як відомо, Solar Impulse 2, сконструйований в Швейцарії, має розмах крил - 72 метри, вага - близько 2,3 т.

На літаку встановлено 17 тис. сонячних акумуляторних батарей, від яких працюють чотири електромотори. Теоретично літак здатний постійно перебувати в повітрі, так як накопиченої вдень енергії вистачає на польоти вночі. Його швидкість складає близько 140 км/год.

Раніше УНІАН повідомляв, що літак на сонячних батареях Solar Impulse-2 через несправність батарей зможе відновити навколосвітній переліт тільки на початку квітня цього року.