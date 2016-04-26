У Кремлі відреагували на заяву Обами про "помилковий" погляд Путіна на НАТО та ЄС

Про це повідомляє ТАСС.

"Що стосується того, хто для кого є небезпека, тут, напевно, не слід забувати постійні звинувачення протягом останніх декількох років і з Брюсселя, з штаб-квартири, і з боку членів керівництва НАТО заяви про те, що саме Росію вони розглядають як небезпека", - зазначив він.

"Дана заява не обмежується лише словами, але ми бачимо робляться кроки щодо нарощування військового потенціалу, наближення цього військового потенціалу в бік російських кордонів, - заявив він журналістам. - Тут достатньо лише констатувати ті факти, які очевидні".

Читайте такожПутін вважає "інформаційні атаки" на себе та своє оточення реакцією на зміцнення Росії

Пєсков нагадав, що президент РФ Володимир Путін неодноразово підкреслював бажання Росії вибудувати взаємовигідні, добрі й конструктивні відносини з усіма країнами світу.

Так прес-секретар прокоментував інтерв'ю президента США Барака Обами, який заявив, що Путін розглядає НАТО і Євросоюз "як загрозу для російської влади".