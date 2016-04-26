Боснійський художник-самоучка робить мініатюрні скульптури на грифелях олівців (фоторепортаж)

Також фотографи Reuters відобразили Джорджевича за роботою в студії у боснійському місті Тузла.

Як раніше повідомляв УНІАН, на стіні одного з будинків на головній вулиці Чорнобиля з'явився малюнок португальського художника Pantonio, приурочений до 30-ї річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС.