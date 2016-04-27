В ООН повідомили про загрозливу ситуацію в оточеному військами Асада місті Дарайя
08:57, 27 квітня 2016Світ
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Представники ООН з гуманітарних питань заявили, що ситуація в сирійському місті Дарайя, оточеному урядовими військами, жахлива.
REUTERS
Зокрема, глава Управління ООН з координації гуманітарних питань Стівен О'Брайєн, виступаючи в Женеві, зазначив, що в місті, яке перебуває в облозі три роки, відчувається гостра нестача їжі, води та медикаментів, передає Бі-бі-сі.
При цьому, наголосив він, сирійська влада не відповідає на постійні запити ООН про доставку гуманітарної допомоги жителям міста.
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За приблизними даними, у місті зараз перебуває близько чотирьох тисяч осіб. Остання партія гуманітарної допомоги була доставлена туди в листопаді 2012 року.
За даними ООН, у різних районах Сирії в облозі зараз перебуває близько 500 тисяч осіб.
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