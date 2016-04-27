МЗС Туреччини про заборону Меджлісу: Кримських татар знову намагаються залякати і настрашити
Міністерство закордонних справ Турецької Республіки назвало заборону Меджлісу кримськотатарського народу окупаційною російською владою спробою залякування кримських татар.
Як повідомляє турецьке агентство Anadolu, зовнішньополітичне відомство Туреччини виступило із засудженням рішення російського суду про заборону діяльності Меджлісу кримських татар, включеного до списку "екстремістських організацій".
У турецькому МЗС підкреслили, що Меджліс є законно обраним органом кримськотатарського народу, який сформований демократичним шляхом на основі вільного волевиявлення і тим самим відображає волю кримських татар.
В Анкарі назвали рішення суду про заборону Меджлісу кримських татар останньою ланкою кроків, спрямованих проти єдності й цілісності кримських татар. Зазначається, що тиск на кримських татар почався після незаконної окупації та анексії Криму з боку Росії.
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«Кримських татар знову намагаються залякати і настрахати. Ми з жалем сприймаємо і засуджуємо це рішення, яке є ще одним проявом систематичного, масового тиску на основні права і свободи жителів півострова. Туреччина продовжить підтримувати законну боротьбу кримськотатарського народу і зусилля щодо усунення таких тисків», - наголошується в заяві.
Як повідомляв УНІАН, так званий Верховний суд анексованого Криму визнав громадське об'єднання Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність.
Перший заступник Меджлісу Наріман Джелял пообіцяв присутнім, що члени Меджлісу будуть подавати апеляцію і шукати всі можливі шляхи для європейського суду.