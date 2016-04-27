МЗС Туреччини про заборону Меджлісу: Кримських татар знову намагаються залякати і настрашити

Як повідомляє турецьке агентство Anadolu, зовнішньополітичне відомство Туреччини виступило із засудженням рішення російського суду про заборону діяльності Меджлісу кримських татар, включеного до списку "екстремістських організацій".

У турецькому МЗС підкреслили, що Меджліс є законно обраним органом кримськотатарського народу, який сформований демократичним шляхом на основі вільного волевиявлення і тим самим відображає волю кримських татар.

В Анкарі назвали рішення суду про заборону Меджлісу кримських татар останньою ланкою кроків, спрямованих проти єдності й цілісності кримських татар. Зазначається, що тиск на кримських татар почався після незаконної окупації та анексії Криму з боку Росії.

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«Кримських татар знову намагаються залякати і настрахати. Ми з жалем сприймаємо і засуджуємо це рішення, яке є ще одним проявом систематичного, масового тиску на основні права і свободи жителів півострова. Туреччина продовжить підтримувати законну боротьбу кримськотатарського народу і зусилля щодо усунення таких тисків», - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, так званий Верховний суд анексованого Криму визнав громадське об'єднання Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність.

Перший заступник Меджлісу Наріман Джелял пообіцяв присутнім, що члени Меджлісу будуть подавати апеляцію і шукати всі можливі шляхи для європейського суду.