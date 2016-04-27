Франція висунула офіційні звинувачення терористу Абдесламу

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на адвоката Абдеслама Франка Бертона.

Серед звинувачень зокрема, участь в терористичній організації та вбивствах.

Обвинувачувальні висновки були оголошені у середу ввечері, через кілька годин після екстрадиції Абдеслама з Бельгії, передає Європейська правда.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Абдеслам перебуватиме у в'язниці в муніципалітеті Флері-Межорі (регіон Іль-де-Франс), яка є однією з найбільших в Європі.

Як відомо, терорист Салах Абдеслам, який є головним підозрюваним в організації низки терактів у Парижі в листопаді 2015 року, 18 березня був затриманий у Брюсселі.

Суд Бельгії дав дозвіл на його екстрадицію.