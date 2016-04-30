У Буенос-Айресі закрили всі нічні клуби

Виключенням з правила стали мілонги - танцювальні вечори з танго. Також під заборону не потрапили танцювальні заходи в культурних центрах, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Заборона на діяльність нічних клубів буде діяти до тих пір, поки мерія міста не запропонує рішення проблеми з незаконним обігом наркотиків на нічних вечірках. При цьому рішення суду стосується саме клубів з електронною музикою. Однак владі потрібно ще визначити, які саме клуби підходять під це визначення, а до тих пір у столиці Аргентини будуть закриті всі нічні клуби.

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Причиною для такого жорсткого рішення стала смерть п'ятьох людей, які вживали наркотики на музичному фестивалі. Ще п'ятеро тоді ж потрапили в лікарню.

Власники нічних клубів заявили, що відмовляються підкорятися рішенням суду, оскільки вважають його таким, що суперечить законам країни, передає Рейтер. Крім того, вони вказують, що люди загинули на фестивалі, а не в звичайному нічному клубі.