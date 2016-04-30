У столиці Кенії під час обвалення шестиповерхового будинку загинули 7 осіб

За даними поліції, як мінімум 121 людину вдалося витягти з-під уламків, передає Бі-бі-сі. За словами рятувальників, під уламками можуть перебувати ще кілька десятків людей, але точне число їх не відоме.

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Аварія, як передбачається, сталася через тривалі зливові дощі, які призвели до повені і зсувів.

Представники Червоного Хреста вже висловили критику на адресу влади за нескоординовані дії під час рятувальних робіт.

Зруйнована будівля розміщена в одному з передмість Найробі, де проживає здебільшого бідне населення.

Нещодавно проведена перевірка засвідчила, що більше половини будівель у Найробі споруджені з порушенням прийнятих стандартів.