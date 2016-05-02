ЦРУ проти публікації секретного розділу звіту про теракти 9/11
У розвідуправлінні вважають, що комісія, яка вивчала весь звіт вже "виступила з чітким судженням" про непричетність Саудівської Аравії до терактів.
Голова Центрального розвідуправління США Джон Бреннан вважає, що публікувати секретну частину доповіді про теракти 11 вересня 2001 року не потрібно, оскільки непідтверджена інформація про сприяння Саудівської Аравії, що міститься в ній, може бути неправильно інтерпретована. Заява Бреннана прозвучала в ефірі телеканалу NBC в 5-ту річницю смерті Усами бен Ладена, передає "РБК".
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Бреннан запевнив, що розслідування конгресу було лише попереднім звітом". Надалі порушені в ньому питання "були повністю досліджені і вивчені" комісією з розслідування теракту 9/11.
"Вони (комісія, - ред.) виступили з дуже чітким судженням, що не було ніяких доказів, які вказували б, що саудівський уряд в цілому або саудівські чиновники індивідуально надавали фінансову підтримку Аль-Каїді", — заявив Бреннан.
"Я думаю, що деякі люди можуть вхопитися за непідтверджену, неперевірену інформацію <...>, щоб вказувати на участь Саудівської Аравії, яка, я вважаю, є дуже, дуже помилковою", — додав він.
При цьому Бреннан описав відносини Сполучених Штатів з Саудівською Аравією як "дуже здорові". "Є декілька розбіжностей у думках про те, як повинні вирішуватися деякі з регіональних проблем", — сказав він, додавши, що "це як раз дуже корисно".
Як відомо, в ході розслідування терактів були зафіксовані свідчення сотень очевидців трагедії 11 вересня і складено звіт на 800 сторінок, останній розділ якого був вилучений з відкритого доступу з міркувань безпеки. Дане розпорядження діяло протягом 13 років.
В цьому році деякі американські сенатори, ознайомившись з неопублікованими матеріалами, наполягали на тому, щоб останні 28 сторінок документа були розсекречені, оскільки, за їх словами, вони могли б пролити світло на сприяння Саудівської Аравії терористам 9/11.
Нагадаємо, 11 вересня 2001 року, коли терористи-смертники на двох захоплених літаках атакували вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні, третій літак, екіпаж та пасажири якого намагалися нейтралізувати терористів, впав у Пенсільванії.
Трагедія забрала життя майже 3 тисяч чоловік і стала поворотним моментом у внутрішній і зовнішній політиці США.