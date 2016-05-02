ЦРУ проти публікації секретного розділу звіту про теракти 9/11

Голова Центрального розвідуправління США Джон Бреннан вважає, що публікувати секретну частину доповіді про теракти 11 вересня 2001 року не потрібно, оскільки непідтверджена інформація про сприяння Саудівської Аравії, що міститься в ній, може бути неправильно інтерпретована. Заява Бреннана прозвучала в ефірі телеканалу NBC в 5-ту річницю смерті Усами бен Ладена, передає "РБК".

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Бреннан запевнив, що розслідування конгресу було лише попереднім звітом". Надалі порушені в ньому питання "були повністю досліджені і вивчені" комісією з розслідування теракту 9/11.

"Вони (комісія, - ред.) виступили з дуже чітким судженням, що не було ніяких доказів, які вказували б, що саудівський уряд в цілому або саудівські чиновники індивідуально надавали фінансову підтримку Аль-Каїді", — заявив Бреннан.

"Я думаю, що деякі люди можуть вхопитися за непідтверджену, неперевірену інформацію <...>, щоб вказувати на участь Саудівської Аравії, яка, я вважаю, є дуже, дуже помилковою", — додав він.

При цьому Бреннан описав відносини Сполучених Штатів з Саудівською Аравією як "дуже здорові". "Є декілька розбіжностей у думках про те, як повинні вирішуватися деякі з регіональних проблем", — сказав він, додавши, що "це як раз дуже корисно".

Як відомо, в ході розслідування терактів були зафіксовані свідчення сотень очевидців трагедії 11 вересня і складено звіт на 800 сторінок, останній розділ якого був вилучений з відкритого доступу з міркувань безпеки. Дане розпорядження діяло протягом 13 років.

В цьому році деякі американські сенатори, ознайомившись з неопублікованими матеріалами, наполягали на тому, щоб останні 28 сторінок документа були розсекречені, оскільки, за їх словами, вони могли б пролити світло на сприяння Саудівської Аравії терористам 9/11.

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року, коли терористи-смертники на двох захоплених літаках атакували вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні, третій літак, екіпаж та пасажири якого намагалися нейтралізувати терористів, впав у Пенсільванії.

Трагедія забрала життя майже 3 тисяч чоловік і стала поворотним моментом у внутрішній і зовнішній політиці США.