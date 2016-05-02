В Естонії на кордоні з РФ розпочинаються масштабні навчання НАТО - BBC
09:16, 02 травня 2016Світ
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Північноатлантичний альянс 2 травня в Естонії розпочинає масштабні військові навчання "Spring storm".
REUTERS
У навчаннях НАТО, які проводитимуться на території, що межує із Росією, планується участь 6 тис. військовослужбовців, передає ВВС Україна.
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Буде залучено військовий контингент з десяти країн-членів Альянсу, у тому числі з Нідерландів, США, Великої Британії і ФРН.
До маневрів планується залучити авіацію - винищувачі-бомбардувальники, транспортні вертольоти із Польщі та США.
Легенда навчань не повідомляється.
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