В Естонії на кордоні з РФ розпочинаються масштабні навчання НАТО - BBC

У навчаннях НАТО, які проводитимуться на території, що межує із Росією, планується участь 6 тис. військовослужбовців, передає ВВС Україна.

Читайте такожКомандувач НАТО закликав США посилити розвідку для збору інформації про ЗС Росії

Буде залучено військовий контингент з десяти країн-членів Альянсу, у тому числі з Нідерландів, США, Великої Британії і ФРН.

До маневрів планується залучити авіацію - винищувачі-бомбардувальники, транспортні вертольоти із Польщі та США.

Легенда навчань не повідомляється.