В Естонії на кордоні з РФ розпочинаються масштабні навчання НАТО - BBC

09:16, 02 травня 2016
Світ
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Північноатлантичний альянс 2 травня в Естонії розпочинає масштабні військові навчання "Spring storm".

нато / REUTERS

У навчаннях НАТО, які проводитимуться на території, що межує із Росією, планується участь 6 тис. військовослужбовців, передає ВВС Україна.

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Буде залучено військовий контингент з десяти країн-членів Альянсу, у тому числі з Нідерландів, США, Великої Британії і ФРН.

До маневрів планується залучити авіацію - винищувачі-бомбардувальники, транспортні вертольоти із Польщі та США.

Легенда навчань не повідомляється.

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