Через лісові пожежі в Канаді евакуювали 80 тисяч осіб

Жителі міста Форт Мак-Мюррей отримали вказівку покинути місто після того, як в ньому почали вибухати бензоколонки.

За словами місцевих чиновників, в місті вже згоріло кілька будинків, однак скільки саме - невідомо. Евакуація ускладнюється тим, що вибратися з міста можна єдиним шосе, поруч з яким також бушує полум'я, передає Російська служба ВВС.

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Як повідомляється, пожежа поширилася дуже швидко і несподівано через сильний вітер. У багатьох жителів міста було зовсім небагато часу, щоб покинути його, перш ніж пожежа дісталася їхніх будинків.

Зараз велика частина жителів міста в безпеці, хоча вони як і раніше ризикують втратити свої будинки. З вогнем борються пожежники, їм на допомогу прилетів спеціальний вертоліт.

Про загиблих або постраждалих повідомлень не надходило.

Місто Форт Мак-Мюррей знаходиться неподалік від найбільших нафтових родовищ. Бітумінозні піски в штаті Альберта володіють величезними запасами нафти, що перевищують обсяги нафти, що видобувається у всьому світі.