Біля пам'ятника місту-герою Києву в Москві не встановили квіти
07:55, 04 травня 2016Світ
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У Москві біля Кремлівської стіни не були встановлені квіти до меморіалу місту-герою Києву – одного з дванадцяти міст-героїв, які отримали це звання за свою роль у Другій світовій війні.
До пам'ятника Києву не поставили квіти / spravda.com
Про це повідомили численні блогери, які розмістили в інтернеті фотографію пам'ятника, біля якого немає квітів.
Таким чином, була порушена щорічна традиція, згідно з якою напередодні Дня Перемогипокладаються квіти до усіх пам'ятників "міст-героїв", жителі яких проявили мужність і стійкість у боротьбі з нацистською Німеччиною, передає Радіо Свобода.
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Корзини з квітами, поміщені перед пам'ятниками іншим містам, виглядали офіційними, хоча, як відзначають в інтернеті, залишається неясним, чи були вони поміщені туди співробітниками кремлівських або міських господарських служб або принесені добровільно.
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