Американський генерал Скапарротті перейняв у Брідлава посаду головнокомандуючого силами НАТО в Європі (фоторепортаж)

Як передає власний кореспондент УНІАН, церемонія передачі посади відбулася просто неба у середу перед штаб-квартирою Об’єднаних сил (SHAPE), яка розташована в Монсі (Бельгія) за участю генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Філіпа Брідлава, який залишає посаду головнокомандуючого НАТО в Європі, та самого Куртіса Скапарротті.

Прапороносці внесли прапори всіх держав-членів НАТО, наймолодший офіцер передав прапор SHAPE Столтенбергу, після чого генсек, як символ передачі посади, передав прапор Скапарротті.

В небі пролетіли чотири винищувачі F-16 бельгійських повітряних сил, після чого Столтенберг, Брідлав та Скапарротті виступили з вітальними словами.

Далі учасники церемонії побачили, як з літака вистрибнули вісім парашутистів з прапорами Бельгії, НАТО, ЄС, США, Франції ті іншими, після чого на завершення церемонії був виконаний гімн Бельгії.

Таким чином, Скапарротті став вісімнадцятим головнокомандуючим Об'єднаними збройними силами альянсу в Європі. Ця посада була заснована у 1951 році, і у відповідності до політичних домовленостей її традиційно займає представник США. Філіп Брідлав був призначений головнокомандуючим об’єднаними силами в Європі у травні 2013 року.

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Скапарротті вже відомий тим, що під час виступу у Комітеті Сенату США, на якому розглядалося питання підтримки його кандидатури на цю посаду, заявив, що українцям треба дати зброю, яку "вони здатні ефективно використовувати", зокрема, анти-танкову зброю. Він також висловився за "відповідні дії" альянсу на агресивну поведінку з боку російських літаків, які "безвідповідально та небезпечно" літають на короткій відстані від літаків та кораблів НАТО. Разом з цим, генерал не говорив детально, якими саме можуть бути такі дії, зазначивши, що "на столі всі варіанти".

Як повідомляв УНІАН, 3 травня в місті Штутгарт (Німеччина) відбулася церемонія передачі повноважень командувача Європейського командування Збройних сил США генералу Кертісу Скапаротті.