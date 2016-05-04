Як проходять будні "жіночого" загону в Іраку, який воює проти ІДІЛ (фоторепортаж)

Агентство Reuters сьогодні у своєму фоторепортажі, знятому на базі в Наварані неподалік від Мосула 20 квітня 2016 року, показало будні іракських жінок-бійців, які об'єдналися, щоб помститися за жінок-єзидок, які потрапили в сексуальне рабство до бойовиків ІДІЛ.

Після того, як терористи-джихадисти в 2014 році увірвалися в місто Синджар, яке є одним з центрів компактного проживання іракських єзидів, тисячі жінок громади були поневолені або вбиті.

Як повідомляв УНІАН, раніше Reuters показало, як у Старому місті Дамаску відроджується активна нічне життя, всього в милі від лінії фронту, де протягом останніх 5 років йдуть бої між військами уряду Сирії і озброєними повстанцями.