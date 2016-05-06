У КНДР розпочався перший за 36 років з'їзд Трудової партії

Про програму з'їзду не повідомляли, раніше була оголошена лише дата його початку, передає DW.

На попередньому, шостому з'їзді тодішній лідер країни Кім Ір Сен оголосив, що його син Кім Чен Ір очолить країну після нього.

Цього разу аналітики не очікують таких сенсаційних новин, проте прогнозують серію нових призначень, зокрема, що чинний "вождь" КНДР Кім Чен Ин, син Кім Чен Іра, замінить стару партійну номенклатуру лояльними до нього представниками молодої еліти.

Припускається, що керівник Північної Кореї може посилити позиції своєї молодшої сестри Кім Йо Чен та навіть зробити її своєї правою рукою.

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До місця проведення зібрання - прикрашеного червоними прапорами та партійними стягами будинку культури "25 квітня" - допустили понад 100 іноземних журналістів.

Кілька місяців перед з'їздом мешканці Пхеньяну фарбували стіни, ремонтували дороги та репетирували обов'язкові масові демонстрації. Напередодні з'їзду державні ЗМІ КНДР проголосили "чудесні результати" роботи влади, охрестивши ядерну та ракетні програми "найвеличнішими дарами" до партійного з'їзду.

Закордонні експерти також очікують на формальне ухвалення політики "Пьонджин" ("паралельний розвиток"), яка спрямована на розбудову ядерного арсеналу та економічний розвиток. Вона має прийти на зміну ідеології "Сонгун" ("армія передусім") та "Чучхе" ("самобутність, самодостатність").

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