ЗМІ: Комітет сенату Бразилії рекомендував судити президента Русеф

"За" проголосували 15 членів комітету, "проти" - п'ятеро, повідомляє Русская служба ВВС.

У середу наступного тижня має відбутися голосування всього складу Сенату. Як очікується, сенатори більшістю голосів висловляться за імпічмент Русеф, яку звинувачують в маніпуляціях з державним бюджетом.

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Якщо результат волевиявлення сенаторів виявиться не на користь Русеф, то для розгляду справи, її повноваження будуть автоматично припинені на півроку. Виконувати обов'язки глави держави буде віце-президент Мішель Темер.

У квітні за імпічмент проголосувала нижня палата депутатів парламенту Бразилії. За відставку було подано дві третини голосів, необхідних за законом.

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Процес у справі про зловживання, в яких підозрюють Русеф, може затягнутися на півроку.

Вона стверджує, що не здійснювала нічого протизаконного, а спробу оголосити їй імпічмент називає переворотом.

У разі її відсторонення від посади завершиться 13-річний період перебування при владі лівої Робітничої партії Бразилії.