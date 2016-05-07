Тбілісі нагадав Москві про свою незалежність у відповідь на заяву, що навчання НАТО – провокація

Влада Грузії нагадала Росії про суверенність своєї країни у відповідь на заяви Москви про те, що навчання НАТО – провокація. Відповідь Тбілісі опублікована на сайті грузинського зовнішньополітичного відомства, повідомляє Slon.ru.

«Хотіли б прямо зазначити, що Грузія – незалежна і суверенна держава, яка має право проводити будь-які навчання на своїй території. Крім того, суверенне право дозволяє Грузії самій визначати партнерів у військовій сфері та способи взаємодії з ними», – зауважили в МЗС.

У той же час, Тбілісі запевнив, що навчання не спрямовані проти когось і не призведуть до дестабілізації в регіоні, як вважають у Москві.

МЗС нагадав, що аналогічні дії вже проводилися минулого року і запевнив, що посилення співпраці з НАТО – позиція Тбілісі на довгий час.

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Навчання Noble Partner 2016 розпочнуться 11 травня. Російське Міністерство закордонних справ вважає їх провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в регіоні.

Російська влада регулярно називає нарощування активності Північноатлантичного альянсу в країнах колишнього СРСР провокаціями і звинувачує НАТО у веденні агресивної політики.