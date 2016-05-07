У Варшаві десятки тисяч поляків вийшли на антиурядовий марш (фото)

Десятки тисяч демонстрантів у Варшаві вийшли на акцію проти польського уряду, який, на їхню думку, може перешкодити європейському майбутньому країни, повідомляє Reuters.

Марш, учасники якого йшли бульваром повз Президентський палац, розтягнувся на 3 км. Його організували опозиційні парламентські партії та проєвропейські об'єднання.

Демонстранти скандували: «Ми в Європі і залишимося тут». Вони вимагали від влади дотримуватися європейських стандартів у галузі державного управління.

Як передає Associated Press, в акції взяли участь 240 тис. осіб.

У Варшаві відбувся і марш у відповідь, в якому взяли участь націоналісти, що вимагають невтручання Брюсселя у справи своєї країни. Однак він залучив значно менше людей.

Польська влада «посварилися» з Євросоюзом через нові закони, що посилюють контроль над Конституційним судом та державними ЗМІ. У відповідь Єврокомісія почала процедуру перевірки законності цих рішень, передає РБК.

У той же час правлячу партію «Право і справедливість», згідно з опитуваннями, як і раніше, підтримують 33% поляків — це всього на кілька процентних пунктів менше, ніж у жовтні, коли вона виграла вибори.